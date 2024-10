Bia Miranda se pronuncia após Gato Preto declarar que ela interrompeu a gestação do segundo filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 14:46 Para compartilhar:

Bia Miranda, 20 anos, se pronunciou, nesta quinta-feira, 3, sobre supostamente ter interrompido a sua segunda gestação. Ela deu à luz seu primogênito Kaleb há quatro meses, fruto de seu relacionamento com o DJ Buarque, de quem se separou logo após o nascimento da criança. No último final de semana, Bia anunciou estar à espera do segundo filho, pouco após o namorado, o também influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, declarar que o romance chegou ao fim.

A ex-A Fazenda chegou a publicar um desabafo sobre estar grávida novamente, declarando que pensava em interromper a gestação. A postagem foi apagada momentos depois.

Na última quarta-feira, 2, Gato Preto disse que ex-namorada teria feito um aborto.

“Todo respeito do mundo, não quero mais saber de tal pessoa… Ela já está seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa eu quieto aqui na minha”, escreveu Gato Preto, nos Stories do Instagram.

A vice-campeã da 14ª edição de “A Fazenda” (2022, Record TV), no entanto, desmentiu as declarações do ex.

“Interrompi não, tô grávida ainda”, informou Bia, em bate-papo para o site da revista Quem, em publicação nesta quinta-feira, 3.

Antes de dizer que Bia interrompeu a gestação, Gato Preto publicou um print de uma mensagem da neta de Gretchen convidando-o para acompanhá-la em uma visita à médica. O influenciador dá a entender que se encontraria com ela em breve e até se declara: “Te amo.”