Bia Miranda revela que está grávida do ex-namorado Gato Preto

No mesmo dia em que anunciou o fim de seu namoro com o influenciador Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, Bia Miranda revelou que está grávida dele. Paralelamente a isso, a influenciadora digital já é mãe de Kaleb, de 3 meses, fruto de seu relacionamento anterior, com o DJ Buarque.

“Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem pra nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter”, escreveu Bia, em um perfil reserva que ela tem no Instagram.

“Falta de responsabilidade isso eu admito, mas não é um inferno, não, gente. Calmaaaa. Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica Hahaha”, completou a filha de Jenny Miranda e neta de Gretchen.

Bia contou a novidade a Gato Preto por videochamada e postou print da reação dele. “Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano”, escreveu ele em seu perfil na mesma rede social.

Mais cedo, a famosa já havia contado que seu relacionamento com Gato Preto chegou ao fim. A influenciadora afirmou que os dois estavam em uma festa quando ele ficou irritado e arrumou algumas brigas no local. De acordo com ela, o influenciador deixou o evento sozinho, afirmando que estava solteiro.

Enquanto Bia explicava a situação nos Stories dela, Gato Preto começou o dia mandando recado para Buarque, ex de Bia Miranda e pai do filho da influenciadora. Segundo Gato Preto, Buarque “oprime” a influenciadora e cobra dinheiro dela. Além dessa acusação, Gato Preto expôs problemas da relação dos dois, como falta de sexo, e chamou Buarque de “brocha”.

Gato Preto, recentemente, também foi alvo de uma polêmica. A Justiça emitiu um pedido de prisão para o influenciador por falta de pagamento da pensão de seu filho de 8 meses. Na ocasião, o influenciador debochou do mandado de prisão.