Bia Miranda expõe abusos de Jenny Miranda e Gretchen incentiva: ‘Conta toda a verdade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 5:54 Compartilhe

Recentemente, a ex-‘A Fazenda‘ Bia Miranda usou o X/Twitter para detonar a mãe, Jenny Miranda. Enquanto está confinada na 15ª temporada do reality em que a filha foi vice-campeã em 2022, a influenciadora teve falas polêmicas expostas nas redes sociais.

+ Bia Miranda detona participação da mãe, Jenny, em ‘A Fazenda 15’: ‘Vergonha’

“Não iria me pronunciar, mas já está passando dos limites!”, declarou Bia, em sua rede social. Na sequência, ela inicia um fio de tuítes com mensagens ameaçadoras de Jenny.

“Iniciamos com minha mãe me mandando apagar uma publicação, pois havia tido mais likes do que no post da própria. Logo em seguida, ela me ameaça, dizendo que ao chegar em casa iria me arrebentar”, começa Bia. “Não me desafia […] Se você postar de novo eu vou te arrebentar quando eu chegar aí”, é possível ouvir Jenny falando, no vídeo.

Jenny ainda exigiu que Bia tirasse seu nome e o nome de Gretchen de seu perfil. “Seu nome é Jenifer Ferracini Vaz”, pontuou ela, que foi respondida com agressividade pela mãe: “Vai tomar no seu c*.”

Vale lembrar que, apesar de não terem parentesco biológico com a cantora, as duas são frequentemente lembradas como parte da família de Gretchen. Isso porque Jenny foi “adotada” por ela aos 17 anos, apesar de o processo nunca ter sido concluído.

Em outro print, ainda é possível ver Jenny alegando que Bia teria “inventado” um suposto abuso sexual. “Abusada por quem? Você inventou essa história”, acusou.

No entanto, em 2022, durante a participação de Bia em “A Fazenda”, a influenciadora alegou não ter tido conhecimento do trauma da filha. “Ela está confinada e está dando declarações graves sobre um crime de abuso sexual […] Em 2016 eu dei uma entrevista contando sobre os abusos que eu tinha sofrido […] Por que ela não me contou ali, para que eu pudesse tomar as providências cabíveis?”, indagou, à época.

Gretchen se manifesta

Em meio ao desabafo da “neta”, Gretchen resolveu expor Jenny ainda mais. Ainda no X/Twitter, ela respondeu: “Bia, conta toda a verdade. Inclusive que nem documento você tinha. E que ela se negou a dar sua certidão. E se não fosse seu pai, você nem teria podido fazer o programa. Chega, a máscara dela caiu.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias