Bia Miranda diz cogitar aborto após anunciar segunda gestação, mas apaga post nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2024 - 16:20 Para compartilhar:

A ex-A Fazenda Bia Miranda, 20 anos, anunciou estar à espera de seu segundo filho, fruto de seu relacionamento com o também influenciador Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto.

Bia teve seu primeiro filho, Kaleb, há quase quatro meses, com DJ Buarque, com quem manteve romance por pouco mais de um ano e de quem se separou logo após o nascimento da criança.

+Bia Miranda revela que está grávida do ex-namorado Gato Preto

+Briga entre Bia Miranda e Jenny envolve pai de santo e incesto; entenda polêmica

No último domingo, 29, horas após Gato Preto informar aos seguidores no Instagram que o namoro chegou ao fim, a influenciadora contou sobre a segunda gestação.

Através da rede social, a neta de Gretchen chegou a confessar ter cogitado interromper a gravidez. Mas, a postagem não durou muito e logo foi apagada.

“Estou grávida de uma semana. Quando descobri, no caso ontem, no meio da emoção, quis levar para frente. Só que fica assustador quando a gente para pra pensar. Não estou falando de pensão, porque não depende, mas fica assustador porque sei que passarei uma gravidez sozinha, que vou parir sozinha. Isso assusta. Não sei o que faço, não sei aonde vou, só sei que não quero [ter o bebê]. Não conheço nada, tentarei ver com o pessoal que entende mais que eu o que posso fazer”, declarou ela.

“Tentarei ver isso o mais rápido possível, estou de uma semana, ainda é um feijãozinho pequeninho. Estou com muito medo, é essa parte que está me pegando, estou apavorada e não sei o que faço”, completou ela.

No Brasil, o aborto é crime, tipificado no decreto-lei nº 2.848.

Bia e Gato Preto estavam juntos há um mês. O anúncio do término foi feito por ele através das redes sociais. Em seguida, o influenciador publicou uma foto com outra mulher em um motel.

Ao anunciar a gravidez, Bia afirmou ter sido uma “falta de responsabilidade” da parte dela, mas que estava tudo bem.

“O mundo não vai acabar. Que bom que não dependo de homem para nada”, disse ela.