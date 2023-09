Bia Miranda detona participação da mãe, Jenny, em ‘A Fazenda 15’: ‘Vergonha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2023 - 16:01 Compartilhe

A ex-fazendeira Bia Miranda, vice-campeã da 14ª edição do reality rural da Record TV, resolveu se pronunciar sobre a participação de sua mãe, Jenny Miranda, em ‘A Fazenda 15’, que teve início na última terça-feira, 19.

Na madrugada desta sexta-feira, 22, a influenciadora usou as redes sociais para publicar uma mensagem enigmática após Jenny arrumar briga com a jornalista Rachel Sheherazade. As duas chegaram a bater boca dentro da sede.

Apesar de não mencionar nomes, internautas entenderam que Bia se referia à briga e à postura de sua mãe.

“Que vergonha”, publicou a neta de Gretchen no X-Twitter.

Pouco depois, Bia Miranda curtiu publicações que sugeriam críticas a Jenny Miranda.

“O bom disso tudo é que a Bia sempre esteve certa, mais ainda teve muitos que até ontem estavam caindo no papo da cobra”, dizia uma publicação no microblog.

“Bia, diva, deu emprego para dois, né. Generosa a gata”, comentou outro tuíte que ela curtiu.

Que vergonha 🤦🏻‍♀️😂 — Bia Miranda 🌶 (@biamiranda) September 22, 2023

