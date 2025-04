Bia Miranda dá à luz Maysha, fruto de relação conturbada com Gato Preto

Bia Miranda, neta de Gretchen, de 21 anos, deu à luz Maysha nesta quarta-feira, 23, e celebrou a chegada da pequena nas redes sociais.

A menina é fruto de um conturbado relacionamento da influenciadora digital com Samuel Sant’anna, mais conhecido na web como Gato Preto.

“E no final deu tudo certo, graças a Deus”, escreveu a influencer ao posar com a bebê nos braços, e sem a presença do ex.

Gato Preto se pronuncia

A ausência de Gato Preto no nascimento da filha gerou repercussão, e ele usou as redes sociais para explicar os motivos. Nos Stories do Instagram, Samuel fez um longo desabafo, revelando que perdeu o parto por não conseguir chegar a tempo ao Rio de Janeiro.

“Nunca pensei em ver um parto pelo celular”, lamentou ele. Segundo o criador de conteúdo, a filha deveria nascer em maio, e ele não estava preparado para o parto antecipado. “Acordei tarde, tentei ver passagem de avião, mas não tinha. Se fosse de carro, também só chegaria depois”, explicou.

Por fim, emocionado, afirmou que desejava muito estar presente no nascimento e pediu desculpas à ex: “Eu queria muito ver. A gente falava muito sobre isso. Sobre assistir, sobre como eu ia reagir. Acho que devo mil desculpas por não estar presente”.