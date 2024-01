Bia Miranda anuncia sexo e nome de filho com Buarque

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/01/2024 - 14:29 Para compartilhar:

Bia Miranda usou o Instagram neste domingo, 28, para mostrar a revelação do sexo de seu primogênito. A influenciadora de 19 anos está grávida de um menino com DJ Buarque, de 33 anos.

O anúncio foi feito em uma festa que aconteceu na noite de domingo. No vídeo compartilhado, Bia e Buarque aparecem em um palco com os nomes Kaleb e Ariela — o último, nome do bebê caso fosse menina. Durante a revelação, uma chuva de papel e fumaça azul revelaram a chegada do pequeno.

A filha de Jenny Miranda anunciou a gravidez de Kaleb em dezembro de 2023, depois que prints de supostas conversas entre ela e seu ex-noivo, Gabriel Roza, foram compartilhados pela colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”.

