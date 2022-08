Bia Maia volta a destacar disciplina e humildade para virada e semi em Toronto

Parceria Lance & IstoÉ 12/08/2022 - 23:36 Compartilhe

Beatriz Haddad Maia, número 24 do mundo, voltou a bater na tecla da humildade e disciplina após virar o jogo contra a suíça Belinda Bencic, 12ª colocada, na noite desta sexta-feira, que lhe valeu vaga na semifinal do WTA 1000 de Toronto, no Canadá.

“Estou bastante feliz com o resultado. Fui bastante humilde e disciplinada para melhorar durante o jogo então estou feliz com o nosso trabalho. Vou tentar desfrutar dessa vitória e me preparar da melhor forma para a próxima partida”, disse Bia Maia que será top 20 pela primeira vez na próxima segunda-feira.