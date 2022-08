Bia Maia vence nas duplas e vai às oitavas em Cincinnati

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 20:28 Compartilhe

Depois da eliminação de simples, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória nas duplas na noite desta quarta-feira no WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, evento com premiação de US$ 2,5 milhões.

A paulistana e a cazaque Anna Danilina, vice-campeãs do Australian Open, derrotaram a dupla da australiana Samantha Stosur e da taiwanesa Latisha Chan por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 7/6 (7/5) e enfrentam a dupla da japonesa Ena Shibahara e a chinesa Shuai Zhang, cabeças de chave 3.

