Bia Maia vê abandono de chinesa e é campeã em Birmingham Brasileira conquista seu segundo título consecutivo

Depois de derrotar a ex-número 1 do mundo, Simona Halep, atual 20ª colocada, Beatriz Haddad Maia conquistou o título do WTA 250 de Birmingham, na Inglaterra, ao ver retirada da chinesa Shuai Zhang, 54ª colocada.





A paulistana vencia o primeiro set por 5 a 4 e sacaria para a parcial quando a oponente sentiu problemas físicos e desistiu.

A brasileira e a chinesa fizeram jogos perto de 2h30min no começo do dia com Bia derrotando Halep, campeã de Wimbledon em 2019, e Zhang passando pela romena Sorana Cirstea.

Zhang entrou melhor na partida, abriu 2 a 0, mas logo Bia colocou bem as devoluções, virou para 4 a 3 com quebra. Zhang pediu atendimento, jogou mais dois games e optou por desistir.

Bia marca sua 10ª vitória seguida e ergue o segundo WTA consecutivo após fazer história semana passada com o troféu na grama que não vinha ao Brasil desde Maria Esther Bueno em 1968.

A campanha da brasileira na semana foi excepcional derrotando na estreia a tcheca Petra Kvitova, 31ª e quinta favorita, bicampeã de Wimbledon, passando pela polonesa Magdalena Frech, 91ª, nas oitavas em jogo de dois dias após a chuva paralisar o duelo com 4 a 2 para a rival no terceiro set. Nas quartas de final, no mesmo dia, Bia derrotou a 26ª colocada e terceira cabeça de chave, a italiana Camila Giorgi. No sábado de chuva, o jogo foi adiado e semifinal e final disputadas no mesmo dia com a brasileira saindo de 3 a 1 abaixo no terceiro set contra Simona Halep na semifinal.

Zhang, a rival da final, foi parceira de Bia no título de duplas em Nottingham, na semana passada, e vinha embalada pela campanha, mas não suportou a maratona onde também estava na final de duplas em Birmingham.

