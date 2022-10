Bia Maia vai à semi de Guadalajara e fica a uma vitória do Finals

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 21/10/2022 - 23:08 Compartilhe

O sonho segue de pé e resta apenas uma vitória para Beatriz Haddad Maia e a cazaque Anna Danilina para alcançarem uma vaga no WTA Finals, torneio com as oito melhores duplas do mundo.

A dupla da brasileira derrotou a parceria terceira melhor do ano formada pelas americanas Coco Gauff e Jessica Pegula por 6/4 7/5 e asseguraram vaga na semifinal do WTA 1000 de Guadalajara, no México, evento no piso duro, com premiação de US$ 2,5 milhões.

Elas enfrentam a melhor dupla do torneio e do ano, das tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, neste sábado por vaga na final. Com 3001 pontos no ranking, a dupla da brasileira segue em nono lugar do ano e a vaga na final as colocaria na oitava posição com 3236 assegurando a vaga em Forth Worth, nos Estados Unidos.

