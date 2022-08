Bia Maia torce contra Kvitova neste domingo em Cincinnati

Parceria Lance & IstoÉ 20/08/2022 - 22:09 Compartilhe

Beatriz Haddad Maia tem a chance de virar top 15 do mundo na lista do ranking desta segunda-feira, mas para isso precisará contar com a derrota da tcheca Petra Kvitova na decisão deste domingo no WTA 1000 de Cincinnati, nos EUA.

A brasileira é a atual 16ª colocada e vem contando com a sorte com rivais caindo ao longo da semana. Neste sábado foi Madison Keys que caiu justo para a tcheca.

Caso Petra leve o título contra Caroline Garcia, a brasileira manterá a posição no ranking.

A tabela da próxima segunda-feira definira as cabeças de chave para o US Open e sendo 15ª ou 16ª, Bia escapará das primeiras do mundo até a segunda semana do torneio e só jogará contra adversárias de ranking abaixo do seu.