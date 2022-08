Bia Maia tem vaga no top 15 confirmada pela WTA

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 22:32 Compartilhe

A WTA, Associação das Tenistas Profissionais, confirmou, na noite deste domingo, a brasileira Beatriz Haddad Maia, dentro do top 15 do ranking mundial exatamente com a 15ª colocação. Ela subiu um posto na tabela.

A brasileira superou justo sua algoz na semana em Cincinnati, nos EUA, a letã Jelena Ostapenko que defendia pontos na semana em Ohio. Bia soma mais um recorde no ranking de simples feminino para o Brasil e segue só atrás de Gustavo Kuerten como melhor ranqueada em individual no geral – Kuerten foi o primeiro entre 2000 e 2001.

Bia Maia está a menos de 500 pontos do top 10. Ela tem 2317 pontos contra 2795 da russa Daria Kasatkina.

A liderança feminina segue absoluta com a polonesa Iga Swiatek. A única mudança no top 10 foi da bielorrussa Aryna Sabalenka ultrapassando Simona Halep e indo ao sexto lugar, deixando a romena como sétima.

Destaque para Caroline Garcia. A campeã de Cincinnati subiu 18 e é a 17ª colocada. Petra Kvitova saltou do 28º ao 21º lugar com o vice-campeonato.

E MAIS: