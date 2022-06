Bia Maia repete feito de Guga após 21 anos Pela primeira vez desde 2001 um brasileiro volta a faturar dois títulos seguidos do mais alto nível do circuito

A conquista de Beatriz Haddad Maia neste domingo em Birmingham, na Inglaterra, foi sua segunda consecutiva e a fez igualar a marca de Gustavo Kuerten como último brasileiro a vencer dois torneios de primeira linha do circuito mundial seguidos.





Guga conquistou tal feito pela última vez em 2001 quando venceu Roland Garros em junho e o ATP de Stuttgart, na Alemanha, no fim de julho.

Guga repetiu tal feito em 2000 vencendo o antigo Masters 1000 de Hamburgo, na Alemanha, e Roland Garros na sequência.

Desde Guga, o Brasil teve ainda Teliana Pereira campeã de dois WTAs em 2015 em Florianópolis e Bogotá, além de Ricardo Mello campeão do ATP 250 de Delray Beach, nos EUA, e Thiago Wild vencedor do ATP 250 de Santiago, no Chile, em 2020.

Bia também se torna a segunda brasileira em todos os tempos a ganhar dois torneios de primeira linha sobre a grama em sequência. A última a obter tal façanha havia sido a mesma Maria Esther, campeã em Eastbourne e Manchester, em 1968.

