Bia Maia para diante de uma brilhante Halep na final em Toronto

A paulistana número 1 do Brasil e 24ª do mundo, Beatriz Haddad Maia, fez uma belíssima final diante da romena Simona Halep, ex-número 1 e atual 15ª, mas ficou com o vice-campeonato. Halep conquista seu 3º título no Canadá.

Vivendo a melhor semana de sua carreira, Bia Haddad Maia lutou por 2h18 e acabou derrotada em 6/3 2/6 6/3 tendo convertido um ace contra dois da romena, que cometeu nove duplas-faltas contra duas de Bia, que venceu 62% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 65% de aproveitamento da romena, que disparou 16 bolas vencedoras contra 18 da brasileira, que cometeu 35 erros não-forçados contra 31.

Com o vice-campeonato em Toronto, Bia alcançará o posto de 16ª do mundo na próxima segunda-feira. A posição é a melhor alcançada por uma mulher brasileira no circuito mundial e a segunda melhor, atrás apenas de Guga Kuerten que foi número 1 do mundo.

Halep chegou a seu nono título em nivel WTA 1000, terceiro no Canadá, onde foi campeã em 2016 e 2018.

Este é o primeiro título da romena sobre comando do francês Patrick Mouratoglou.

O jogo

A brasileira teve um início de partida muito sólido com saque e trabalhando bem na linha de base, assim salvou dois breakpoints no 3º game, e abriu 3/0 com quebra no 2º game após quatro duplas-faltas da romena. Dali em diante, Halep mudou a tática de jogo, aproveitou que a brasileira também estava com dificuldades de encaixar primeiro serviço e passou a trabalhar com bolas altas no backhand da brasileira, forçando que a brasileira buscasse a definição. Assim, Haleo aplicou o pneu moral, com quebras nos 5º, 7º e 9º games.

Na segunda etapa, Bia voltou a abrir 3/0, desta vez com duas quebras e resistiu a pressão, salvou dois breakpoints e confirmou novo game abrindo 4/0 no placar e administrando a vantagem.

No terceiro set, a romena abriu 2/0 com quebra trabalhando muito sólida com forehand na paralela. Bia não se rendeu e na sequência trabalhou com bolas de backhand buscando a paralela, devolveu a quebra, mas diante de Halep inspirada voltou a ter o saque quebradono 4º game, abriu 4/1 e administrou.

