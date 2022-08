Bia Maia estreia contra Ostapenko em Cincinnati

Parceria Lance & IstoÉ 12/08/2022 - 21:47 Compartilhe

A paulistana Beatriz Haddad Maia, número 24 do mundo, terá parada dura logo na estreia do WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, evento sobre o piso duro com premiação de US$ 2,5 milhões.

A paulistana encara a letã Jelena Ostapenko, 16ª favorita, na primeira rodada. A brasileira perdeu os dois jogos em Seul, na Coreia do Sul, na final do WTA, e em 2018 no torneio de Miami, nos EUA.

Caso avance, a brasileira a cazaque Yulia Putintseva ou a americana Madison Keys na segunda rodada e nas oitavas teria a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek. A número 1 espera pela americana Sloane Stephens ou a francesa Alize Cornet, que a derrotou em Wimbledon. A brasileira bateu Swiatek em batalha de três horas na quinta-feira passada.

E MAIS: