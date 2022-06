Bia Maia é confirmada no top 30, iguala Maria Esther e segue fazendo história Brasileira está no top 5 de melhores ranqueadas entre homens e mulheres da história do Brasil

A WTA, Associação das Tenistas Profissionais, confirmou, na noite deste domingo, a brasileira Beatriz Haddad Maia como a 29ª do mundo após a conquista da brasileira no torneio 250 de Birmingham, na Inglaterra.





A paulistana foi aos 1640 pontos deixando Petra Kvitova, Liudmila Samsonova e Elise Mertens para trás.

Ela iguala Maria Esther Bueno com o melhor ranking de uma brasileira em simples, feito alcançado pela tricampeã de Wimbledon em 1976. O ranking feminino foi instaurado em 1974 quando Maria Esther estava nos últimos momentos da carreira que teve seu auge na década de 60 onde foi considerada a melhor do mundo.

No geral de homens e mulheres, Bia iguala também Luiz Mattar com a quinta posição no geral ficando atrás de Gustavo Kuerten (1º), Thomaz Bellucci (21º), Thomaz Koch (24º) e Fernando Meligeni (25º).

Bia começou o ano apenas como a 83ª do mundo e só nas últimas duas semanas com os dois canecos já subiu quase vinte postos.

Somente na temporada ela ocupa o 23º lugar ultrapassando a dona de quatro títulos de Grand Slam, a japonesa Naomi Osaka.

Iga Swiatek segue absoluta na ponta com 8631 pontos contra 4511 da estoniana Anett Kontaveit. Campeã em Berlim, Ons Jabeur subiu para o terceiro lugar com seu melhor desempenho com 4340. Paula Badosa é a quarta, Maria Sakkari a quinta, Aryna Sabalenka a sexta, Karolina Pliskova a sétima, Danielle Collins a oitava, Jessica Pegula a nona e a espanhola Garbiñe Muguruza fecha o top 10 com 2961 pontos.

