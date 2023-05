Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/05/2023 - 11:59 Compartilhe

Beatriz Haddad Maia, 20ª do mundo nas duplas, conquistou, neste domingo, seu maior título na carreira, nas duplas, ao lado de Victoria Azarenka. As duas levantaram o caneco do WTA 1000 de Madri, na Espanha, sobre o saibro.

Bia Maia e Azarenka derrotaram a principal dupla do torneio, das americanas Jessica Pegula e Coco Gauff por arrasadores 6/1 6/4 em apenas 1h06min na quadra central da Caja Mágica.

Este é o primeiro WTA 1000 de Bia que havia sido vice em simples em Toronto, no Canadá, ano passado, e vice em Indian Wells nas duplas este ano, ao lado da alemã Laura Siegemund.

Pelo troféu, Bia somará 1000 pontos e entrará no top 10 com a décima colocação, seu melhor ranking na modalidade (em simples ela tem o 12º como melhor desempenho).

O primeiro set foi arrasador de Bia Maia e Azarenka que marcaram seis games seguidos com três quebras não tomando conhecimento da melhor dupla do torneio e dupla número dois do mundo. As rivais melhoraram no segundo set, abriram 4 a 2, mas Bia e Vika voltaram a devolver firmes e fizeram quatro games seguidos com duas quebras.

