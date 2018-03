Bia luta, mas perde para campeã de Roland Garros no Torneio de Miami

Numa reedição da final do Torneio de Seul, a brasileira Beatriz Haddad Maia voltou a ser derrotada pela letã Jelena Ostapenko, neste domingo. A tenista número 1 do Brasil foi batida pela atual campeã de Roland Garros pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2), em 1h30min de duelo válido pela terceira rodada do Torneio de Miami, nos Estados Unidos.

Bia vinha de duas boas vitórias na quadra dura do importante torneio norte-americano, mas não resistiu à boa fase da rival, atual 5ª do mundo. A brasileira, 64ª do ranking, chegou a faturar três quebras de saque sobre a favorita, mas acabou batida em sets diretos. Apesar da derrota, ela deve ganhar duas posições no ranking da WTA na próxima atualização.

As duas tenistas só haviam se enfrentado uma vez no circuito profissional. Foi em setembro do ano passado, justamente na primeira final disputada por Bia. Em Seul, na Coreia do Sul, Ostapenko também venceu, por 2 a 1.

Nas oitavas de final em Miami, a tenista da Letônia vai enfrentar a vencedora do duelo entre a checa Petra Kvitova, dona de dois títulos em Wimbledon, e a qualifier norte-americana Sofia Kenin.

No jogo deste domingo, Bia e Ostapenko oscilaram no saque no set inicial. Mas a letã soube pressionar mais o serviço da brasileira, que sofreu três quebras na parcial. Bia chegou a obter uma quebra, sem conseguir equilibrar o duelo no placar.

No segundo set, o confronto ganhou em equilíbrio. Cada tenista faturou duas quebras de serviço e o duelo precisou ser decidido no tie-break, quando a maior experiência de Ostapenko em torneios grandes fez a maior diferença.

OUTROS RESULTADOS – Uma das favoritas ao título, Venus Williams sofreu para garantir seu lugar nas oitavas. Neste domingo, a tenista da casa precisou salvar três match points antes de superar a holandesa Kiki Bertens por 2 a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 7/5, em 2h56min de batalha.

Dona de três títulos em Miami, a tenista de 37 anos, atual número oito do mundo, vai enfrentar agora a britânica Johanna Konta, atual campeã na cidade norte-americana. Konta venceu neste domingo a belga Elise Mertens por 6/2 e 6/1.

Pela mesma rodada, a porto-riquenha Monica Puig avançou ao derrotar a grega Maria Sakkari por 6/3 e 7/5. Nas oitavas, a atual campeã olímpica vai duelar com a local Danielle Collins, que eliminou a croata Donna Vekic por 4/6, 6/2 e 6/1. Na sequência, a australiana Ashleigh Barty bateu a também croata Petra Martic por 6/4 e 6/3.