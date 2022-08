Bia Haddad vence Pliskova e vai enfrentar Halep na final do WTA 1000 de Toronto

AFP 13/08/2022 - 22:19 Compartilhe

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia e a romena Simona Halep, 15ª cabeça de chave, venceram seus duelos neste sábado das semifinais do WTA 1000 em Toronto e vão se enfrentar neste domingo na final do evento canadense.

Bia Haddad voltou a mostrar força ao surpreender a tcheca Karolina Pliskova, 14ª cabeça de chave, eliminando a adversária em duas horas e três minutos com parciais de 6-4 e 7-6 (9/7).

A tenista, número 24 do mundo, chegou pela primeira vez à final de um torneio dessa categoria, logo abaixo dos Grand Slams, tornando-se a primeira brasileira a conseguir essa façanha.

Bia Haddad, de 26 anos, venceu a segunda adversária de peso no torneio. A primeira foi nas oitavas de final, quando eliminou a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo no ranking da WTA.

A brasileira, que abriu uma vantagem de 2 a 1 na carreira contra a tcheca, venceu os três primeiros torneios de sua carreira este ano com Saint-Malo, Birmingham e Nottingham.

A primeira brasileira a chegar à final de um torneio WTA 1000 venceu 17 partidas desde junho, conquistando dois títulos ingleses em quadra de grama em Birmingham e Nottingham. Bia Haddad garantiu sua entrada no Top-20 na segunda-feira como resultado de seu sucesso este ano.

Ela terá que suar muito neste domingo contra a experiente Halep, a quem já enfrentou três vezes, com duas vitórias e uma derrota.

– Halep segue na luta –

Mais cedo a romena Simona Halep, décima quinta cabeça de chave, se tornou a primeira finalista do WTA 1000 em Toronto ao derrotar nas semifinais Jessica Pegula, sétima cabeça de chave.

Halep, que cometeu 10 duplas faltas, derrotou a americana em duas horas e 14 minutos por 2-6, 6-3 e 6-4.

A romena, que jogou assim sua 29ª semifinal, se sagrou campeã duas vezes (2016 e 2018) no Aberto do Canadá.

Halep, vencedora de dois torneios do Grand Slam, conquistou sua 184ª vitória em partidas de torneios WTA 1000.

Já Pegula, de 28 anos, semifinalista no Canadá no ano passado, almejava uma segunda final nos torneios WTA 1000, depois de Madri neste ano.

— Resultados deste sábado no WTA 1000 de Toronto:

Semifinais:

Simona Halep (ROM/N.15) x Jessica Pegula (EUA/N.7) 2-6, 6-3, 6-4

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Karolina Pliskova (CZE/N.14)

