Bia Haddad vence mais uma e avança à 3ª rodada inédita em Wimbledon

A tenista brasileira Beatriz Haddad, atual número 13 do mundo, vai disputar no próximo sábado (8), pela primeira vez na carreira, a terceira rodada do Torneio de Wimbledon (Inglaterra), um dos quatro Grand Slam (torneio de maior pontuação) no circuito mundial). Nesta quinta-feira (6), a atleta emplacou a segunda vitória seguida de virada ao bater a romena Jaqueline Cristian (133ª no ranking), por 2 sets a 1 (4/6 6/2 6/4), após 2h30 de embate. Abrasileira volta à quadra no sábado (8) – em horário ainda a der definido – contra outra romena: Sorana Cirstea (37ª).

É VITÓÓÓÓÓÓÓÓRIA! Bia Haddad Maia segue avançando de fase e vai à 3ª rodada de #Wimbledon A brasileira vence Jaqueline Cristian de virada: 2 sets a 1 (4/6, 6/2 e 6/4). Não tem ❤️ que aguente as partidas da Bia! pic.twitter.com/eLLOvEYNog — Time Brasil (@timebrasil) July 6, 2023

Mundial feminino: Brasil faz primeira atividade com bola na Austrália. "Feliz pela minha briga, mais uma vez eu dei um jeito de ganhar mesmo não me sentindo bem. Fui um pouco 'resultadista' e isso fez o meu nível baixar bastante. Fui conservadora, mas agora tenho a oportunidade de melhorar o meu tênis. Não jogo simples amanhã, mas vou ver se jogo dupla, é mais uma oportunidade para melhorar as coisas", disse Haddad, que jogará ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka, contra a parceria da japonesa Makoto Ninomiya com a espanhola Cristina Bucasa, às 7h (horário de Brasília) de sábado (8).

Dupla de Marcelo Melo estreia bem na grama londrina

O mineiro Marcelo Melo, em parceria com o australiano John Peers, também venceu de virada nesta quinta (6), na partida de estreia contra a dupla do holandês Robin Haase com o austríaco Philipp Oswald, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4-7), 6/4 e 6/4. Melo e Peers terão pela frente na segunda rodada os vencedores do confronto entre os norte-americanos Christopher Eubanks e Jeffrey John Wolf e os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, programado para às 7h de sábado (7).

“Foi um belo começo para nós. Muito feliz realmente com a vitória. Era um jogo duro. Uma dupla que vinha de final na semana passada em Maiorca. E a gente conseguiu aproveitar bem as oportunidades, especialmente no segundo e no terceiro sets. Acho que passamos a implementar mais o nosso jogo. Muito bom ter uma quebra logo no início do segundo set. Administramos e, depois, a mesma coisa no terceiro set. Agora é continuar ajustando uns detalhes que hoje não deram certo para a próxima rodada”, disse Melo após o triunfo.

Já a dupla do gaúcho Marcelo Demoliner com o holandês Matwe Middelkoop se despediu de Wimbledon, ao perder na estreia para os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic por 2 sets a 0 , com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4).

Próximos duelos de brasileiros

Sexta-feira (7)

Em parceria com a francesa Caroline Garcia, a paulista Luisa Stefani disputa o primeiro jogo na grama londrina, a partir das 7h. As adversárias serão as norte-americanas Caty McNally e Ashlyn Krueger. Na sequência, a partir das 10h55, Stefani estreia ao lado do gaúcho Rafael Matos, nas duplas mistas, contra Andrea Vavassori (Itália) e Liudmila Samsonova (Rússia).

A partir das 11h35, o cerarense Thiago Monteiro entra em quadra ao lado do italiano Marco Cecchinato para disputar a primeira rodada das duplas masculinas. Eles enfrentarão os australianos Rinky Hijikata e Jason Kubler.





