Bia Haddad vence Kudermetova e vai à final do toneio de Seul

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 8:05 Para compartilhar:

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (nº 17 do mundo) se classificou para a final do torneio WTA 500, em Seul, após vencer neste sábado (21) as irmãs russas Kudermetova numa rodada dupla.

Após a jornada de sexta-feira ter sido suspensa por conta da chuva, as tenistas tiveram que fazer uma sessão dupla neste sábado.

Pela manhã, a paulista de 28 anos, que ainda não venceu nenhum torneio WTA em 2024, derrotou a mais jovem das irmãs Kudermetova, Poline, com contundentes parciais de 6-2 e 6-1.

À tarde ela derrotou Veronika Kudermetova, a quem não havia vencido nas duas partidas anteriores, com um duplo 6-4 para se classificar para sua segunda final nos últimos três torneios que disputou, após ter lutado pelo título em Cleveland em agosto.

Nesse meio tempo, Bia Haddad chegou às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos.

A outra semifinal do WTA 500 de Seul terá as russas Daria Kasatkina, primeira cabeça-de-chave do torneio, e Diana Shnaider.

— Resultados da rodada do torneio de tênis de Seul.

. Simples feminino – Semifinais:

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.3) x Veronika Kudermetova (RUS) 6-4, 6-4

. Quartas de final:

Daria Kasatkina (RUS/N.1) x Emma Raducanu (GBR) 6-1, 0-0 e abandono

Diana Shnaider (RUS/N.4) x Marta Kostyuk (UCR/N.5) 7-6 (9/7), 6-3

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.3) x Polina Kudermetova (RUS) 6-2, 6-1

Veronika Kudermetova (RUS) x Viktoriya Tomova (BUL) 7-5, 6-3

./bds/mcd/es/aam