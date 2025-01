Bia Haddad vence com facilidade e avança no Aberto da Austrália

SÃO PAULO, 16 JAN (ANSA) – A brasileira Bia Haddad Maia, 15ª colocada no ranking mundial, não teve dificuldades para derrotar a russa Erika Andreeva (86ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, e avançar para a terceira rodada do Aberto da Austrália.

Com isso, ela já igualou sua melhor campanha no primeiro Grand Slam da temporada. Na próxima fase, Bia Haddad enfrentará a também russa Veronika Kudermetova, 75ª melhor do mundo na atualidade, em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Semifinalista em Roland Garros em 2023, a brasileira busca seu primeiro título em Grand Slams. (ANSA).