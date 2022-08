Bia Haddad surpreende número 1 do mundo Swiatek no Aberto do Canadá

reuters 11/08/2022 - 20:18 Compartilhe

TORONTO (Reuters) – A brasileira Beatriz Haddad Maia surpreendeu nesta quinta-feira a polonesa número 1 do mundo no tênis, Iga Swiatek, e venceu por 6-4, 3-6 e 7-5 nas oitavas de final do Aberto do Canadá.

No primeiro set, Swiatek cometeu uma dupla falta para dar a vantagem de 3-2 para Bia, e a brasileira contou com seus poderosos saque e golpes de fundo para fechar o set sem precisar lidar com um break point sequer.

Swiatek salvou cinco break points para manter o saque em um game de abertura de 15 minutos no segundo set, e depois conseguiu uma quebra para abrir 5-2 e fechar a parcial para forçar o set decisivo.

Bia Haddad, número 24 do mundo, quebrou Swiatek três vezes no terceiro set, incluindo no último game, em seu quarto match point, quando a polonesa mandou um golpe de direita para fora.

“Eu sabia que todos os jogos aqui seriam difíceis, não apenas contra as jogadoras top 20, como a primeira rodada que foi muito, muito difícil e também venci em três sets”, disse a tenista de 26 anos, durante sua entrevista em quadra.

“Tênis é assim. Não importa onde você esteja jogando, em qual quadra e contra quem. Você precisa se pressionar a melhorar seu jogo e acho que isso foi chave para minhas duas vitórias (por três sets) e estou orgulhosa de mim mesma”.

Bia Haddad enfrentará a espanhola Garbine Murguruza, oitava cabeça de chave, ou a suíça Belinda Bencic, 12ª pré-classificada, nas quartas de final do evento de aquecimento para o Aberto dos EUA.

Em outras partidas, Jessica Pegula venceu a atual campeã, Camila Giorgi, para se juntar a Coco Gauff e Simona Halep nas quartas de final.

(Reportagem de Frank Pingue em Toronto)