Bia Haddad sobe no ranking e Thiago Wild alcança melhor posição da carreira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 9:45 Para compartilhar:

A atualização dos rankings do tênis trouxe boas notícias para o Brasil nesta segunda-feira. Beatriz Haddad Maia subiu uma posição, enquanto Thiago Wild alcançou a melhor colocação de sua carreira. Thiago Monteiro, por sua vez, deu um salto de 12 postos na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

Bia retomou o 13º lugar em razão da boa campanha no WTA 1000 de Madri, na semana passada. A brasileira, que nunca havia conseguido se destacar na competição espanhola, avançou até as quartas de final, parando apenas na número 1 do mundo Iga Swiatek – a polonesa veio a ficar com o título.

No mesmo torneio, Wild venceu duas partidas e caiu apenas diante do espanhol Carlos Alcaraz, um dos favoritos ao título e atual número três do mundo. Com o resultado, o brasileiro subiu duas posições e aparece agora no 61º posto geral.

Thiago Monteiro também colheu os frutos da boa campanha no saibro de Madri. Após vencer duas partidas na fase de qualifying, ele entrou na chave principal e fez bonito. Faturou mais duas vitórias, incluindo uma sobre o grego Stefanos Tsitsipas, então número 7 do mundo, em um dos seus maiores triunfos da carreira.

A boa sequência de jogos rendeu ao brasileiro 12 posições na lista da ATP. Assim, ele segue se reaproximando do Top 100. Ocupa no momento o 106º lugar. Outro tenista do País a subir bem na lista foi o jovem João Fonseca, que galgou 16 postos e atingiu o 226º posto.

Bia Haddad, Wild e Monteiro competem nesta semana no Torneio de Roma, assim como Laura Pigossi, Luisa Stefani e Felipe Meligeni.

TOP 10

O Torneio de Madri causou mudanças na lista dos 10 melhores tenistas tanto da ATP quanto da WTA. No masculino, o campeão Andrey Rublev subiu duas posições e aparece agora em sexto. O tenista russo desbancou o norueguês Casper Ruud e o grego Stefanos Tsitsipas, que perderam uma colocação cada. Eles caíram para 7º e 8º, respectivamente. O sérvio Novak Djokovic, que não jogou em Madri, segue isolado na ponta.

No feminino, Iga Swiatek ampliou a vantagem na primeira colocação ao se sagrar campeã em Madri. A checa Marketa Vondrousova causou a primeira novidade no Top 10 ao subir uma colocação. É a atual 6ª da lista. A chinesa Qinwen Zheng também galgou um posto. Ambas desbancaram a grega Maria Sakkari, agora a oitava colocada.

Confira o Top 10 da lista da ATP:

1º – Novak Djokovic (SER), 9.990 pontos

2º – Jannik Sinner (ITA), 8.860

3º – Carlos Alcaraz (ESP), 7.345

4º – Daniil Medvedev (RUS), 7.195

5º – Alexander Zverev (ALE), 5.435

6º – Andrey Rublev (RUS), 4.740

7º – Casper Ruud (NOR), 4.535

8º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 3.860

9º – Hubert Hurkacz (POL), 3.730

10º – Grigor Dimitrov (BUL), 3.605

Confira a relação das 10 melhores da WTA:

1º – Iga Swiatek (POL), 10.910 pontos

2º – Aryna Sabalenka (BEL), 7.498

3º – Coco Gauff (EUA), 7.313

4º – Elena Rybakina (CAS), 6.673

5º – Jessica Pegula (EUA), 4.655

6º – Marketa Vondrousova (RCH), 4.090

7º – Qinwen Zheng (CHN), 3.945

8º – Maria Sakkari (GRE), 3.925

9º – Ons Jabeur (TUN), 3.748

10º – Jelena Ostapenko (LET), 3.493