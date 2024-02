Bia Haddad sente dores nas costas e desiste de semifinal de duplas com Stefani em Abu Dabi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2024 - 15:28 Para compartilhar:

A batalha de quase três horas na semifinal do WTA 500 de Abu Dabi contra a russa Daria Kasatkina castigou demais Bia Haddad. Além de cair com derrota por 2 a 1, a brasileira acabou sentindo dores nas costas e acabou desistindo de entrar em quadra com a compatriota Luiza Stefani nas semifinais de duplas.

Bia Haddad terminou seu jogo de simples muito desgastada fisicamente e, com as dores, optou por não arriscar sofrer uma lesão que a impedisse de disputar em simples o WTA 1000 de Doha, que começa neste domingo.

Usando as competições de 2024 para se prepararem para os Jogos de Paris-2024, onde formarão a parceria brasileira, Bia Haddad e Luisa Stefani enfrentariam as americanas Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands, mas tiveram de dar W.O. Pelos problemas físicos da principal tenista do País.

“Infelizmente a Bia sentiu um desconforto nas costas e não conseguimos entrar em quadra para a dupla. Foi uma ótima semana juntas aqui e é uma pena terminar dessa maneira. Desejando uma pronta recuperação a ela e sempre as melhores energias pra seguir firme e forte na temporada. Amanhã (domingo) sigo pra Doha onde volto a jogar com a Demi (Schuurs, sua parceira fixa)”, afirmou Stefani.

Curiosamente, as semifinais de duplas foram decididas sem jogos em Abu Dabi neste sábado. No outro confronto, a checa Linda Noskova e a britânica Heather Watson avançaram também ao ganhar por W.O. Da polonesa Magda Linette e da americana Bernarda Pera.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias