Bia Haddad se mantém no Top 20 da WTA pela 2ª semana seguida

AFP 22/08/2022 - 14:53 Compartilhe

A tenista brasileira Bia Haddad, número 15 do mundo, se manteve pela segunda semana consecutiva no Top 20 do ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira, apesar da derrota na primeira rodada do torneio de Cincinnati.

A líder da classificação feminina continua sendo a polonesa Iga Swiatek, com mais de 4 mil pontos de vantagem sobre a segunda colocada, a estoniana Anett Kontaveit.

Completam o Top 5 a grega Maria Sakkari, a espanhola Paula Badosa e a tunisiana Ons Jabeur.

A francesa Caroline Garcia, campeã do WTA 1000 de Cincinnati, também entrou no Top 20, ao subir até a 17ª posição.

— Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira:

1. Iga Swiatek (POL) 8.605 puntos

2. Anett Kontaveit (EST) 4.580

3. María Sakkari (GRE) 4.190

4. Paula Badosa (ESP) 3.980

5. Ons Jabeur (TUN) 3.920

6. Aryna Sabalenka (BLR) 3.470

7. Simona Halep (ROM) 3.255

8. Jessica Pegula (EUA) 3.201

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 2.886

10. Daria Kasatkina (RUS) 2.795

11. Emma Raducanu (GBR) 2.756

12. Coco Gauff (EUA) 2.687

13. Belinda Bencic (SUI) 2.635

14. Leylah Fernández (CAN) 2.540

15. Bia Haddad (BRA) 2.317

16. Jelena Ostapenko (LET) 2.316

17. Caroline García (FRA) 2.220

18. Veronika Kudermetova (RUS) 2.206

19. Danielle Collins (EUA) 2.167

20. Madison Keys (EUA) 2.128

bur-meh/gfe/cb