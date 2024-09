Bia Haddad se despede nas duplas no US Open e foca em Wozniacki em simples

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2024 - 22:29 Para compartilhar:

A parceria formada pela brasileira Beatriz Haddad Maia e a alemã Laura Siegmund foi derrotada por 2 sets a 0 (6/3 e 7/6) por Jelena Ostapenko, da Letônia, e Lyudmyla Kichenok, da Ucrânia, neste domingo, em Nova York, dando adeus ao torneio feminino de duplas do US Open nas oitavas de final.

Apesar do reves, Bia continua na disputa do Grand Slam norte-americano na chave de simples. Nesta segunda-feira, ela enfrentará a ex-número 1 do mundo Caroline Wozniacki, atualmente em 71º lugar, pela fase de oitavas.

A brasileira, que ocupa a 21ª colocação no ranking da WTA, classificou-se na madrugada deste domingo ao superar a russa Anna Kalinskaya (15ª do mundo) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1 na terceira rodada.

“Estou feliz por avançar em dois sets contra uma jogadora que vem fazendo uma ótima temporada. Saquei e devolvi com qualidade,; me movimentei muito bem e fui taticamente disciplinada. Eu me sinto mais forte a cada experiência e pronta para a próxima rodada”, disse Bia antes de entrar em quadra pelas duplas, sofrendo com o desgaste.

No torneio de duplas, o Brasil continua representado por Luisa Stefani, que entra em quadra nesta segunda-feira, ao lado da holandesa Demi Schuurs, contra as norte-americanas Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands.

Neste domingo, pela chave de simples feminino, a atual campeã e número 3 do mundo, Coco Gauff, foi surpreendida pela compatriota Emma Navarro (12ª do ranking), que avançou às quartas de final com um triunfo por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3. Sua adversária será a espanhola Paula Badosa, que não teve dificuldades para derrotar a chinesa Yafan Wang por 6/1 e 6/2.

Já na chave masculina, o alemão Alexander Zverev, número 4 do ranking da ATP, espantou a zebra e passou pelo norte-americano Brandon Nakashima (50º), de virada, por 3 sets a 1, parciais de 3/6, 6/1, 6/2 e 6/2.

O adversário de Zverev nas quartas será o norte-americano Taylor Fritz (12º), que bateu o norueguês Casper Ruud, oitavo do mundo e vice-campeão do torneio em 2022, também de virada, com parciais de 3/6, 6/4, 6/3 e 6/2.

No primeiro confronto de top 10 desta edição do US Open, o russo Andrey Rublev, sexto do mundo, foi eliminado pelo o búlgaro Grigor Dimitrov, nono do ranking, por 3 sets a 2 (6/3, 7/6, 1/6, 3/6 e 6/3).