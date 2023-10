Bia Haddad perde para Pavlyuchenkova e cai nas oitavas de final do WTA 250 de Hong Kong

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/10/2023 - 11:13 Compartilhe

Beatriz Haddad Maia fez um jogo inconsistente nesta quinta-feira, diante da experiente russa Anastasia Pavlyuchenkova, e acabou eliminada precedente do WTA 250 de Hong Kong, no qual era a cabeça de chave número 2. A derrota foi nas oitavas de final, segunda fase do torneio, com placar de 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/1 e 1/6, em partida que durou 2h35. Na partida anterior, em sua estreia, a brasileira precisou de 3h30 para passar por Aliaksandra Sasnovich.

Bia fez um primeiro set equilibrado com Pavlyuchenkova até conseguir a primeira quebra da partida no oitavo game e abrir 5 a 3 de vantagem, mas a russa devolveu a quebra no game seguinte, conseguiu a virada e matou a parcial no segundo set point que teve. A paulistana não se mostrou abalada e fez um ótimo segundo set, não à toa emplacou duas quebras, abriu 5 a 0 e flertou com o pneu. No fim das contas, perdeu apenas um game e fechou em 6/1. No set derradeiro, contudo, permitiu que a adversária construísse exatamente o mesmo roteiro para devolver o 6/1.

A algoz de Bia vai enfrentar a checa Katerina Siniakova nas quartas de final. Com a eliminação da brasileira, o torneio de Hong Kong fica sem suas duas principais cabeças de chave, pois Victoria Azarenka, que entrou como número 1, sofreu uma lesão na perna logo na rodada inicial, em duelo com a canadense Leylah Fernandez, e abandonou a partida. Terceira cabeça de chave, a belga Elise Mertens continua na disputa e terá a italiana Martina Trevisan como próxima adversária.

DUPLA BRASILEIRA ELIMINADA E MAIS RESULTADOS

Em Zhengzhou, na China, onde está sendo disputado torneio de nível WTA 500, as brasileiras Ingrind Martins e Luisa Stefani foram eliminadas da disputar por duplas pela canadense Gabriel Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe, campeãs do US Open. As parciais foram 6/3 e 6/2. “Elas conseguiram impor mais o jogo delas, foram mais agressivas. Nós criamos algumas oportunidades, mas não aproveitamos algumas vezes e elas foram melhores. Mérito delas. Serve como aprendizado para fazermos melhor da próxima vez e executar de melhor forma”, comentou Ingrid.

Na competição em simples de Zhengzhou, a tunisiana Ons Jabeur, número 7 do mundo, avançou as oitavas de final ao bater a russa Daria Kasatkina. Enquanto isso, no torneio de Seul, de nível 250, a americana Jessica Pegula, quarta do ranking, superou a compatriota Ashlyn Krueger para passar das oitavas de final. No Masters 1000 de Xangai, foi definida a primeira semifinal: Ben Shelton superou Sebastian Corda em duelo americano e vai decidir a vaga na final contra o polonês Hubert Hurkacz, que eliminou o húngaro Fabian Marozsan.

