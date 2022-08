Bia Haddad perde para Ostapenko e é eliminada do WTA de Cincinnati

Parceria Lance & IstoÉ 16/08/2022 - 22:20 Compartilhe

A brasileira Bia Haddad não conseguiu repetir o excelente desempenho obtido em Toronto e foi eliminada na primeira fase do WTA de Cincinnati. A tenista perdeu para a letã Jelena Ostapenko por dois sets a zero e se despediu precocemente do torneio preparatório para o US Open.

O JOGO

Brasileira e letã começaram o jogo com enorme equilíbrio. O primeiro set caminhava para o tie-break, quando Bia teve o saque quebrado no último game e viu Ostapenko fechar a etapa inicial com parcial de 6/4. Mas a tenista do Brasil não desistiu.

Mesmo cansada da viagem, visto que veio direto de Toronto, Bia tentou muito no segundo set. No entanto, a parte física realmente pesou em favor de Ostapenko, que já levava vantagem no quesito no fim da partida. Tanto que conseguiu quebrar os dois últimos serviços da brasileira e fechou a partida na mesma parcial: 6/4.

Com o resultado, Bia dá adeus à competição em Cincinnati, mas trás um saldo extremamente positivo da América do Norte. No momento, a brasileira está na 16ª posição do ranking mundial e mira no Top-10. Um bom resultado no US Open, último grand slam da temporada, pode colocar Bia no lugar sonhado

RECORDE BRASILEIRO

Recentemente, Bia se tornou a praticante de tênis mais bem colocada no ranking da ATP/WTA desde Gustavo Kuerten, em 2001. Ela superou a marca de Thomaz Bellucci, que havia ficado na 21ª posição em meados de 2011. Além dela, Laura Pigossi também tenta entrar no Top-100 e está na 105ª colocação.

