AFP - 04/09/2024 - 14:47

A tenista brasileira Bia Haddad, número 21 no ranking da WTA, foi eliminada nas quartas de final do US Open nesta quarta-feira (4), ao ser derrotada pela tcheca Karolina Muchova (N.52).

Muchova fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 25 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

