Bia Haddad perde em sua estreia no WTA 1000 de Cincinnati; Serena e Osaka são eliminadas

AFP 16/08/2022 - 23:10 Compartilhe

A tenista Beatriz Haddad Maia foi eliminada nesta terça-feira pela letã Jelena Ostapenko (6-4, 6-4) na primeira rodada do torneio WTA 1000, em Cincinnati, nos Estados Unidos.

A brasileira parece ter sentido o desgaste físico após perder no domingo a final do WTA 1000 de Toronto para a romena Simona Halep, 15ª do mundo, por 6-3, 2-6 e 6-3.

Bia Haddad, de 26 anos, entrou pela primeira vez em sua carreira no Top 20 do ranking do tênis feminino, publicado na segunda-feira.

Campeã este ano dos torneios de Birmingham e Nottingham, a brasileira pulou da 24ª para a 16ª posição graças a sua boa campanha em Toronto.

Já Halep se mostrou em forma nesta terça-feira e eliminou a russa Anastasia Potapova por 2 sets a 1 (6-4, 3-6 e 6-3)

Em outro jogo disputado mais cedo, a ex-número 1 do mundo, a japonesa Naomi Osaka, foi eliminada pela chinesa Shuai Zhang ao perder por 6-4 e 7-5.

Osaka, vencedora de quatro torneios de Grand Slam, só venceu uma partida das quatro disputadas após sua recuperação de seu problema em um tendão de Aquiles que a tirou de Wimbledon.

– Raducanu vence Serena –

O dia teve outro momento de destaque. Rm uma das últimas partidas de sua lendária carreira, a americana Serena Williams sofreu uma derrota impressionante diante da jovem britânica Emma Raducanu.

Raducanu, de 19 anos, venceu Williams, de 40, por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-0 em 65 minutos de jogo na quadra central de Cincinnati, Ohio, onde os torcedores aplaudiram a americana de pé.

Vencedora de 23 torneios do Grand Slam, Williams indicou que sua aposentadoria das quadras está próxima e pode ocorrer após sua participação no Aberto dos Estados Unidos, que começa no dia 29 de agosto.

A defensora deste título de Grand Slam será a própria Raducanu, que nesta terça-feira teve uma de suas melhores atuações desde sua surpreendente vitória em 2021 em Flushing Meadows (Nova York) apesar da pressão de jogar contra um de seus grandes ídolos do tênis.

“Fiquei nervosa do primeiro ao último ponto”, reconheceu Raducanu depois do duelo. “Serena é perigosa e pode se recuperar em qualquer situação (…) Tive que manter o foco. Estou muito feliz por ter conseguido manter a compostura”.

Para Williams, vencedora em Cincinnati em 2014 e 2015, foi apenas a quarta partida de 2022, trajetória em que só conseguiu uma vitória contra a espanhola Nuria Parrizas na semana passada no torneio WTA em Toronto.

Depois de ser recebida por torcedores que a aplaudiram de pé, Williams começou friamente a partida, cedendo o saque nas duas primeiras oportunidades e permitindo que Raducanu abrisse 4 a 1.

Embora depois a americana tenha compensado uma das duas quebras perdidas e diminuído para 4-3, a californiana continuou a emendar erros não forçados que tornaram mais fácil para Raducanu vencer o primeiro set em 39 minutos.

No segundo set, a britânica pisou no acelerador contra Williams que foi esmorecendo até jogar a toalha, já pensando na provável e emotiva despedida no US Open.

E mais cedo, sua irmã mais velha, Venus Williams, de 42 anos, também foi eliminada ao perder em dois sets para a tcheca Karolina Pliskova, por 7-5 e 6-1 em uma hora e 40 minutos de jogo na quadra central de Cincinnati.

Venus se despediu na primeira rodada nos três torneios que disputou em 2022, todos neste mês de agosto.

— Resultados desta terça-feira do torneio de Cincinnati:

– Simples feminino

Primeira rodada

Jelena Ostapenko (LAT/N.16) x Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-4, 6-4

Marie Bouzková (CZE) x Cori Gauff (EUA/N.11) 7-5, 1-0 e abandono

Simona Halep (ROM/N.15) x Anastasia Potapova (RUS) 6-4, 3-6, 6-3

Sorana Cirstea (ROM) x Belinda Bencic (SUI/N.12) 6-2, 6-7 (3/7), 6-4

Marta Kostyuk (UCR) x Camila Giorgi (ITA) 6-4, 5-7, 6-4

Emma Raducanu (GBR/N.10) x Serena Williams (EUA) 6-4, 6-0

Karolína Plísková (CZE/N.14) x Venus Williams (EUA) 7-5, 6-1

Elise Mertens (BEL) x Anhelina Kalinina (UKR) 6-1, 6-1

Anna Kalinskaya (RUS) x Martina Trevisan (ITA) 7-6 (7/2), 7-5

Shelby Rogers (EUA) x Sofia Kenin (EUA) 6-2, 6-1

Shuai Zhang (CHN) x Naomi Osaka (JPN) 6-4, 7-5

Segunda rodada

Anett Kontaveit (EST/N.2) x Tereza Martincova (CZE) 3-6, 7-5, 6-4

gbv/cl/aam