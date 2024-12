Bia Haddad perde da chinesa Xingyu Gao, 175ª do mundo, em jogo de mais de 3 horas na Austrália

Beatriz Haddad Maia fez um jogo equilibrado com a chinesa Xingyu Gao, apenas 175ª do ranking mundial, mas saiu derrotada nesta sexta-feira na estreia da United Cup, em Perth, na Austrália. Gao marcou 2 sets a 1 (5/7, 6/4 e 7/5) em três horas e 22 minutos de jogo.

Aos 23 anos, a chinesa não tem títulos na carreira e seu melhor ranking foi o 164º. Já a brasileira de 28 anos é a 17ª do mundo e já figurou entre as top ten.

Além de um ranking muito inferior, a chinesa demonstrou incômodo físico desde o início, atuando com faixas na perna esquerda. Após quebrar o primeiro serviço da rival e vencer o primeiro set, Bia teve o saque para fechar o jogo no segundo set, mas não conseguiu aproveitar o estado debilitado da rival, permitiu a reação e o empate em 1 set a 1.

No set decisivo, Bia e Gao foram confirmados seus saques até o sétimo game, quando a brasileira conseguiu a quebra e poderia administrar para vencer o jogo. Gao, porém, empatou o jogo na sequência. No 12º game, a chinesa aproveitou o primeiro match point que teve no saque da adversária, fechou a partida e marcou 1 a 0 para a China.

Disputada em três partidas por confronto, uma de simples masculina, uma de simples feminina e outra de duplas mistas,a United Cup serve como preparação para a temporada 2025. O confronto entre Brasil e China terá na sequência o confronto entre Thiago Monteiro, 109º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais, e Zhizhen Zhang, 45º do mundo. Para o jogo de duplas, estão escalados Bia Haddad e Rafael Matos e os chineses Shuai Zhang e Zhizhen Zhang.

O Brasil está no Grupo E da United Cup, que conta também com a Alemanha, do vice-líder do ranking, Alexander Zverev. Os tenistas brasileiros enfrentam os europeus no domingo. Bia Haddad abre o confronto contra Laura Siegemund, 80ª do mundo.