Bia Haddad mostra confiança para encarar Iga Swiatek: ‘Vou deixar tudo em quadra’

Bia Haddad chegou ao 24º lugar do ranking da WTA por causa do crescimento de seu tênis, sobretudo com resultados impressionantes diante de rivais bem qualificadas. Nesta sexta-feira, pelas oitavas de final do WTA 1000 de Toronto, a brasileira tem pela frente a embalada líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek. Sem medo do desafio, a tenista mostra confiança para o embate.

“A Iga (Swiatek) é, hoje, sem dúvidas, a favorita contra todas as jogadoras do circuito. Seria injusto não dizer isso. Ela mostrou o nível durante esse ano, nos resultados e na forma como ela lida com as coisas, tanto dentro quanto fora da quadra. Ela tem essa frieza e é muito racional”, disse, antes de falar o que espera da partida.

“Mas jogo de tênis é 50/50. Também trabalho duro, tenho a minha história e os meus momentos de dificuldade. Acredito bastante no meu tênis e amanhã (quinta-feira) vai ser um dia para me desafiar. Vou entrar em quadras e tentarei melhorar o meu tênis, testarei a minha convicção e o meu nível”, afirmou, confiante. “Jogar em uma quadra grande contra a número 1 do mundo é o sonho de todo jogador, então vou deixar tudo em quadra e ver o que acontece.”

Para avançar às oitavas, Bia Haddad passou bem pela canadense Leylah Fernandez, com vitória por 7/6 (7/4) e 6/1. Ela festejou sua apresentação contra a 13ª colocada do ranking.

“Fiquei bem feliz e satisfeita com meu trabalho. Acho que me entreguei mentalmente e fui muito disciplinada na parte tática. Venho trabalhando com a minha equipe para manter essa consistência. Fiquei feliz que nos momentos difíceis do jogo eu consegui aguentar e manter a disciplina”, disse.

QUEDA NAS DUPLAS

Bia Haddad teve jornada dupla em Toronto nesta quarta-feira. Se festejou em simples, não teve a mesma sorte nas duplas, ao lado da checa Barbora Krejcikova. Depois de fazer 6/1 no primeiro set, permitiram a virada para Nicole Martinez e Ellen Perez, sofrendo 6/2 e 10/7.