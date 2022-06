Bia Haddad Maia avança à final de Nottingham

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, 48ª do ranking mundial, se classificou neste sábado para a final do torneio WTA de Nottingham, disputado na grama, depois que a sua rival nas semifinais, a tcheca Tereza Martincova (60ª), abandonou a partida quando a paulista dominava o jogo com parciais de 6-3 e 4-1.

Na decisão de domingo, Bia Hadddad, 26 anos, enfrentará a vencedora da segunda semifinal, entre a americana Alison Riske (40ª) e a suíça Viktorija Golubic (55ª).





A brasileira surpreendeu na sexta-feira ao derrotar nas quartas de final a grega Maria Sakkari, 5ª no ranking WTA e primeira cabeça de chave, por 6-4, 4-6 e 6-3.

Esta é a segunda final de um torneio de simples WTA para Bia Haddad, quase cinco anos depois de ser derrotada na decisão do torneio de Seul por Jelena Ostapenko (Letônia).

bur-dr/fp