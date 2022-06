Bia Haddad Maia avança à final de Nottingham

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, 48ª do ranking mundial, se classificou neste sábado para a final do torneio WTA de Nottingham, disputado na grama, depois que a sua rival nas semifinais, a tcheca Tereza Martincova (60ª), abandonou a partida quando a paulista dominava o jogo com parciais de 6-3 e 4-1.

Na decisão de domingo, Bia Hadddad, 26 anos, enfrentará a americana Alison Riske (40ª), que bateu a suíça Viktorija Golubic (55ª) na outra semifinal.





A brasileira surpreendeu na sexta-feira ao derrotar nas quartas a grega Maria Sakkari, 5ª no ranking WTA e primeira cabeça de chave, por 6-4, 4-6 e 6-3.

Esta é a segunda final de um torneio de simples WTA para Bia Haddad, quase cinco anos depois de ser derrotada na decisão do torneio de Seul por Jelena Ostapenko (Letônia).

Por sua vez, Riske, de 31 anos, jogará sua 14ª final no circuito da WTA e tentará seu quarto título, após as conquistas em Tianjin (China) em 2014, ‘s-Hertogenbosch (Holanda) em 2019 e Linz (Áustria) no ano passado.

— Resultados do dia do Torneio WTA de Nottingham:

– Semifinais:

Bia Haddad (BRA) derrotou Tereza Martincova (CZE) 6-3, 4-1 e abandono

Alison Riske (EUA) derrotou Viktorija Golubic (SUI) 6-3, 4-6, 6-3

bur-dr/fp/cb