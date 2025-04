Bia Haddad leva ‘pneu’, sofre 9ª derrota seguida e cai na estreia do WTA de Stuttgart

Em temporada difícil, a brasileira Beatriz Haddad deu sequência à má fase e caiu na estreia do WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha, nesta terça-feira. A 17ª colocada no ranking da WTA não ofereceu resistência à norte-americana Emma Navarro, 11ª do mundo, e foi derrotada em 1h17 por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

A melhor brasileira do circuito vive fase difícil em 2025. Ela não vence uma partida em simples desde janeiro, quando faturou duas vitórias seguidas na chave do Aberto da Austrália. Desde a eliminação no primeiro Grand Slam do ano, ela acumulou seis eliminações em estreias de torneios.

Bia Haddad até conseguiu manter o confronto equilibrado no primeiro set, quando cada lado salvou três break points, mas não conseguiu acompanhar o ritmo de Navarro e perdeu 12 dos últimos 13 pontos, cedendo o set por 6 a 3.

A segunda parcial, porém, foi completamente dominada por Navarro. A brasileira não conseguiu encaixar seus saques e abusou dos erros, fazendo com que a norte-americana logo abrisse 4 a 0. Com apenas cinco pontos durante o set, Haddad desperdiçou a chance de evitar o “pneu” no quinto game e Navarro fechou a partida, com facilidade, em 6 a 0.

Agora, Bia Haddad tentará se recuperar no WTA 1000 de Madrid, no qual precisará defender pontos para não perder posições no ranking.

VITÓRIA NAS DUPLAS

Se por um lado Bia Haddad deixou o torneio de simples do WTA de Stuttgart logo na estreia, sua compatriota Luisa Stefani iniciou a caminhada no torneio de dupla, ao lado da húngara Timea Babos, com uma vitória por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 10/5, sobre as favoritas Hao Chang e Veronika Kudermetova, atuais campeãs do torneio e cabeças de chave número 3.

Depois de um primeiro set dominado pela brasileira e pela húngara e da segunda parcial com vantagem da russa e da taiwanesa, Stefani e Babos controlaram o tie-break, abriram vantagem de 6 a 2 e fecharam o jogo em 10 a 5.

“Ótima estreia e primeira vitória da temporada de saibro. Feliz de como encaramos o jogo. Fizemos um primeiro set bastante agressivo e, apesar de perder o segundo, também terminamos jogando bem. No super tie-break abrimos uma boa vantagem desde o começo e fechamos o jogo com confiança”, destacou a brasileira.

Luisa Stefani e Timea Babos voltam a jogar, nesta quarta-feira, contra a ucraniana Dayana Yastremska e a letã Jelena Ostapenko, valendo vaga na semifinal.