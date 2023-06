Bia Haddad estreia com vitória no WTA 500 de Eastbourne

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 15:57 Compartilhe

A tenista brasileira Bia Haddad, número 13 do mundo, estreou com vitória no WTA 500 de Eastbourne nesta terça-feira (27), ao derrotar a tcheca Marie Bouzkova (32ª).

Bia fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3-6, 6-3 e 7-6 (7/3), em duas horas e 35 minutos.

Na próxima fase, a brasileira vai enfrentar a croata Petra Martic (30ª), que eliminou a britânica Katie Boulter (88ª).

— Resultados do WTA 500 de Eastbourne:

– Simples feminino – Primeira rodada:

Xiyu Wang (CHN) x Rebecca Marino (CAN) 6-4, 6-2

Petra Martic (CRO) x Katie Boulter (GBR) 6-4, 7-5

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Marie Bouzkova (CZE) 3-6, 6-3, 7-6 (7/3)

Jessica Pegula (EUA) x Qinwen Zheng (CHN) 6-3, 6-4

Cori Gauff (EUA) x Bernarda Pera (EUA) 6-3, 6-2

Jelena Ostapenko (LET) x Barbora Strycova (CZE) 6-4, 6-3

Camila Giorgi (ITA) x Heather Watson (GBR) 6-3, 6-4

Ons Jabeur (TUN) x Jasmine Paolini (ITA) 6-3, 6-2

Caroline Garcia (FRA) x Madison Brengle (EUA) 6-1, 7-5

bds/pm-dr/cb

