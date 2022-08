Bia Haddad elimina Swiatek e vai às quartas do WTA 1000 de Toronto

AFP 11/08/2022 - 21:29 Compartilhe

A tenista brasileira Bia Haddad se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Toronto ao derrotar nesta quinta-feira a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo.

Bia, 24ª no ranking feminino, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6 e 7-5, em três horas de partida, para conseguir sua primeira vitória da brasileira sobre uma jogadora número 1 do mundo.

Nesta temporada, a paulistana já foi campeã dos torneios de Nottingham e Birmingham, ambos disputados em junho.

Bia também se tornou a primeira brasileira a avançar às quartas do torneio de Toronto, depois de igualar a campanha de Niege Dias, que chegou às oitavas em 1987.

