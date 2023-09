Bia Haddad e Victoria Azarenka vencem por desistência e avançam às oitavas do US Open

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 14:42 Compartilhe

Bia Haddad e Victoria Azarenka estão nas oitavas de final do US Open. Elas se classificaram sem precisar entrar em quadra neste sábado, já que suas adversárias desistiram da disputa. A holandesa Demi Schuurs e a americana Desirae Krawczyk, cabeças de chave 4, abandonaram sem dar maiores detalhes do motivo.

Com isso, a brasileira e a bielorrussa ganharam um descanso a mais para o confronto diante da japonesa Miyu Kato e da indonésia Aldila Sutjiadi, cabeças de chave 15, pelas oitavas de final. Elas eliminaram a dupla formada pela britânica Heather Watson e a casaque Anna Danilina por 2 sets a 0. A partida será neste domingo.

Campeãs do WTA 1000 de Madri, Bia Haddad e Victoria Azarenka iniciaram o US Open com uma grande vitória sobre as húngaras Timea Babos e Anna Bondar, com direito a um pneu no segundo set. A boa exibição trouxe ainda mais expectativa sobre a dupla que vem crescendo na temporada.

Bia Haddad se transformou no principal nome do tênis feminino no Brasil. Nas duplas, além do WTA 100 de Madrid, ela já conquistou o WTA 500 de Sydney e o WTA 250 de Nottingham, em 2022, além dos WTAs de Bogotá (2015 e 2017).

