Bia Haddad dispensa técnico e encerra parceria com psicóloga após 6 derrotas seguidas

Bia Haddad Maia está reformulando sua equipe de apoio, enquanto busca se recolocar no caminho das vitórias após seis derrotas seguidas, cinco delas nos jogos iniciais do últimos torneios que disputou. O treinador francês Maxime Tchoutakian e a psicóloga Carla Di Pierro usaram as redes sociais para anunciar que não estão mais trabalhando com a tenista número 17 do mundo.

Di Pierro também atua no Comitê Olímpico do Brasil (COB) e trabalhou diretamente com Bia ao longo dos últimos dez anos, mas não fazia parte do dia a dia da atleta. Nesta segunda-feira, comunicou o fim da parceira com uma publicação nos stories de seu perfil oficial no Instagram. A decisão foi mútua, e as duas continuam próximas.

“Eu e a Bia Haddad decidimos por encerrar nossa parceria profissional. Agradeço sinceramente pela confiança que depositou em mim durante os últimos 10 anos. Foi um privilégio e uma honra acompanhá-la nos seus desafios e conquistas. Desejo à Bia todo o sucesso em sua carreira e nos desafios que ainda virão nesta temporada, e que ela continue a brilha a cada passo do seu caminho”, escreveu.

Um dia antes, no domingo, Maxime Tchoutakian usou do mesmo meio para anunciar que não está mais treinando a brasileira. “Olá, amigos, não estou mais trabalhando com Haddad Maia. Então, estou disponível para um novo projeto. Sintam-se livres para me procurar.”

Diferentemente de Di Pierro, Tchoutakian tinha pouco tempo de parceria com a tenista. Conhecido por ter trabalhando com a ex-número 1 do mundo Victoria Azarenka, o francês foi contratado por Bia em dezembro do ano passado e ficou apenas quatro meses no cargo.