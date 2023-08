Bia Haddad destaca equilíbrio emocional para obter vitória na estreia do US Open

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 19:25 Compartilhe

A tenista Beatriz Haddad Maia destacou seu equilíbrio emocional na vitória sobre a americana Sloane Stephens, por 2 sets a 1, nesta segunda-feira, na estreia do US Open, último Grand Slam do ano.

“Acho que o principal foi me perdoar mesmo quando fazia algumas escolhas erradas, porque assim é o tênis. As partidas são longas e mesmo quando eu estava com set e quebra acima no segundo set e consegui voltar para o jogo, eu pensava: ‘vamos tentar de novo’. Mesma coisa no terceiro set. Eu precisava aceitar e ser humilde”, disse a atleta, ainda em quadra, após a vitória.

Para vencer Stephens pela segunda vez, a brasileira, 19º do ranking mundial, deu ênfase também à parte física. “”Eu esperava uma grande batalha. Já a conheço há alguns anos e assisti muitos jogos dela. É uma grande tenista e que já ganhou aqui há alguns anos. Sabia que teria que trabalhar muito e focar no meu jogo.”

Na segunda rodada, Bia vai ter outra americana pela frente. Será a também canhota Taylor Townsend, 132 do mundo, que eliminou a francesa Varvara Gracheva em dois sets: 6/4 e 6/2.

