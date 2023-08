Bia Haddad derruba campeã de 2017 e estreia com vitória no US Open

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 16:48 Compartilhe

Beatriz Haddad Maia estreou com uma sofrida vitória no US Open, nesta segunda-feira, em Nova York. Em mais um duelo de três sets em Grand Slam, a tenista número 1 do Brasil e 19 do mundo derrubou a local Sloane Stephens, campeã de 2017 e ex-número três do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, em uma batalha de quase três horas de duração. Com a vitória, Bia iguala sua melhor campanha no Grand Slam americano, alcançada no ano passado.

Bia esbanjou consistência ao longo do jogo e dominou a experiente rival, de 30 anos, principalmente no primeiro set e na reta final do terceiro. Em sua terceira participação na chave principal do US Open, a brasileira se destacou nos pontos mais importantes da partida, quando fez valer o forte saque, o decisivo backhand e as devoluções firmes no fundo da quadra.

Na segunda rodada, a tenista paulista enfrentará a também americana Taylor Townsend, que avançou nesta segunda ao vencer a russa Varvara Gracheva por 6/4 e 6/2. Bia enfrentou Townsend apenas uma vez no circuito e foi derrotada, no qualifying de Miami, em 2019.

Nesta segunda-feira, Bia começou a partida um pouco tensa. Foram duas duplas faltas logo em seu primeiro game de saque. Após confirmar o seu saque, ela passou a pressionar a americana, atual 36ª do ranking, e faturou a primeira quebra do jogo logo no terceiro game, após seguidos erros da americana, ex-número três do mundo.

Passada a tensão inicial, a brasileira passou a esbanjar confiança no forehand. Ela batia forte com a mão esquerda sempre buscando o backhand da americana. E alternava o golpe com deixadinhas na rede. Neste ritmo, obteve nova quebra e abriu 5/2 no placar. Na sequência, confirmou o triunfo na primeira parcial do jogo.

O segundo set começou com Bia pressionando o serviço de Stephens. A tenista da casa, no entanto, elevou o nível do saque e equilibrou o confronto. Mesmo assim, Bia se impôs no serviço da americana no sétimo game e fez 4/3. Stephens devolveu a quebra logo em seguida, empatando o duelo (4/4).

Contando com o apoio da torcida, a americana passou a acertar belos golpes em contra-ataques e recuperou a confiança. No 12º game, a pressão sobre o saque de Bia aumentou e a tenista da casa faturou nova quebra. Assim, fechou o segundo set e empatou o confronto, forçando a disputa da terceira parcial.

O set decisivo foi marcado por um festival de quebras de saque. Logo no primeiro game, Bia se impôs no serviço de Stephens. A americana devolveu a quebra, mas a brasileira voltou a se impor no serviço da adversária, fazendo valer seu poderoso e decisivo backhand nas trocas de bola. Cada tenista alternou nova quebra até que Bia confirmou dois games de saque e garantiu a vitória.

SWIATEK ATROPELA

Atual campeã do Grand Slam americano, a polonesa Iga Swiatek atropelou a sueca Rebecca Peterson por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, em apenas 58 minutos. Na segunda rodada, a número 1 do mundo vai enfrentar a australiana Daria Saville, apenas a 322ª do ranking. Nesta segunda, a tenista da Austrália avançou ao superar a local Clervie Ngounoue por 6/0 e 6/2.

Vice-campeã de Roland Garros, a checa Karolina Muchova (10ª cabeça de chave) estreou com vitória sobre a australiana Storm Hunter por 6/4 e 6/0. Já a ex-número 1 do mundo Victoria Azarenka (18ª), de Belarus, despachou a francesa Fiona Ferro por 6/1 e 6/2. Atual campeã olímpica, a suíça Belinda Bencic (15ª) derrotou a russa Kamilla Rakhimova por 6/2 e 6/4.

A rodada desta segunda já contou com a primeira grande zebra do torneio. A grega Maria Sakkari (8ª) foi surpreendida pela espanhola Rebeka Masarova por duplo 6/4. Em outros jogos do dia, avançaram a polonesa Magdalena Frech, a eslovaca Anna-Karolina Schmiedlova e a local Lauren Davis.

