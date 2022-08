Bia Haddad chega à semifinal do WTA 1000 de Toronto

Agência Brasil 12/08/2022 - 22:49 Compartilhe

A brasileira Bia Haddad continua brilhando no WTA 1000 de Toronto (Canadá) e derrotou suíça Belinda Bencic, atual campeã da modalidade nos Jogos Olímpicos, por 2 sets a 1 (parciais de 2/6, 6/3 e 6/3), na noite desta sexta-feira (12), para se classificar para as semifinais da competição.

“Desde a rodada inicial enfrento momentos difíceis em todos os jogos. O primeiro set foi especialmente duro. Hoje, quando entrei em quadra, iniciei errando muito, mas falei para mim mesma para continuar lutando, pois o jogo muda muito rápido”, falou a paulista de 26 anos sobre o seu triunfo de virada.

O próximo desafio da brasileira será a vencedora do duelo entre a tcheca Karolína Plíšková e a chinesa Qinwen Zheng.

A atual temporada tem sido especial para a paulista de 26 anos, que na última segunda (8) alcançou a 24ª posição do ranking da Associação Internacional de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês). Neste ano Bia faturou os dois principais títulos da carreira (os WTA 250 de Nottingham e Birmingham, ambos na Inglaterra), além de ser campeã no WTA 125 de Saint Malo (França). Já nas duplas a brasileira começou o ano levando o título no WTA 500 de Sidney (Austrália), ao lado da cazaque Anna Danilina. Em junho, além do título de simples levantou o troféu de duplas no WTA 250 de Nottingham, desta vez em parceria com a chinesa Shuai Zhang.