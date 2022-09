Bia Haddad cai nas duplas femininas do US Open

Agência Brasil 04/09/2022 - 18:10 Compartilhe

A brasileira Beatriz Haddad Maia caiu nas oitavas de final das duplas femininas do US Open após ser derrotada, ao lado da cazaque Anna Danilina, pela americana Nicole Melichar-Martinez e pela australiana Ellen Perez por 2 sets a 0 (duplo 6/3), neste domingo (4) em Nova York (Estados Unidos).







A paulista também se despediu da chave de simples da competição nesta semana, ao cair na segunda rodada da competição.

Despedida de Bruno Soares

O US Open também marcou a despedida de um brasileiro do tênis profissional, Bruno Soares. O anúncio foi feito na noite do último sábado (3), em postagem nas redes sociais do jogador. A mensagem foi divulgada um dia após o mineiro e o escocês Jaime Murray serem eliminados da chave de duplas do US Open.