Bia Haddad admite oscilação e decepção com queda na primeira rodada de Roland Garros 

Frustrada com a atuação na derrota para a italiana Elisabetta Cocchiaretto por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 1/6, Bia Haddad Maia não escondeu a decepção pela eliminação na primeira rodada de Roland Garros. A brasileira, número 14 do mundo, admitiu que sofreu com as oscilações durante a partida.

“Eu sabia que seria um jogo duro, primeira rodada de Grand Slam é sempre difícil. Da minha parte, eu infelizmente oscilei muito hoje. Não fui regular e agressiva como gostaria e estava fazendo nos treinos, então fica o aprendizado”, disse Bia.

“Estou me sentindo muito bem nos treinos, fazendo muitas coisas boas, mas estou oscilando bastante. Tênis é um esporte de muita concentração, de conseguir manter o alto nível por mais tempo possível e hoje não foi como eu gostaria, então estou bem decepcionada com meu jogo”, completou.

A decepção de Bia é ainda maior, pois a brasileira entrou no torneio sonhando em conquistar o título de Roland Garros, já que no ano passado ela chegou na semifinal, quando perdeu para a número 1 do mundo, Iga Swiatek. A expectativa era ao menos repetir a campanha. Além disso, deve deixar o top-20 do ranking da WTA.

O ano de 2024 não vem sendo muito bom para a brasileira em termos de competição. Ela foi eliminada na terceira rodada do Aberto de Strasbourg e nas quartas de final do Madri Open.