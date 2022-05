Bia Ferreira volta a vencer e avança às quartas do Mundial de Boxe

A baiana Beatriz Ferreira, a Bia, voltou a vencer no Mundial de Boxe Feminino, em Istambul (Turquia) e avançou neste domingo (15) às quartas de final na categoria até 60 quilos. Atual detentora do título – o último Mundial foi em 2019, na Rússia – e medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, a brasileira se classificou após superar a chilena Valentina Bustamante, por decisão unânime dos juízes (5 a 0). A adversária na próxima fase será a sérvia Natalia Sandrina. As lutas das pugilistas brasileiras têm transmissão ao vivo no Canal Olímpico.





A primeira brasileira a disputar as quartas no Mundial será Jucielen Romeu Cequeira (57 kg), nesta segunda-feira (16), a partir do meio dia. A paulista garantiu a vaga no sábado (14), após vitória suada por 3 a 2 sobre a colombiana Marcela Arias. Jucielen enfrentará nas quartas You-Ting Lin, de Taiwan. Se avançar, a brasileira já assegura a medalha de bronze (no boxe não há disputa de terceiro lugar).

FALTA UMA PARA A MEDALHA! Caroline Almeida (52kg) está nas quartas de final do Mundial de Boxe Vitória sobre Beyza Saraçoğlu em decisão unânime dos árbitros. Seguimos com 3 atletas na briga por pic.twitter.com/luUtlNLxZO — Time Brasil (@timebrasil) May 15, 2022

Quem também se classificou às quartas neste domingo (15) foi Caroline Almeida (52 kg). A pernambucana ganhou da anfitriã da Beiza Saracoglu, por 5 a 0. A única atleta do país que deu adeus até agora à competição foi Viviane Pereira que perdeu por 3 a 2 Busra Isilda (Turquia), no sábado.

A competição, com 419 atletas de 93 países, segue até o próximo dia 20 na capital turca.