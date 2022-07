Bia Feres anuncia segunda gravidez: ‘Não poderia estar mais surpresa e feliz’

Bia Feres usou suas redes sociais para anunciar que está esperando o seu segundo filho. A gêmea do nado sincronizado é casada com Maurício Sirotsky. O casal já tem um filho, Isaac, que completou 1 ano no início de julho.







“Isaac foi promovido a irmão mais velho”, escreveu a atleta. De acordo com Bia, eles ainda não sabem o sexo da criança. “Foi tão de repente que eu descobri que eu não poderia estar mais surpresa e feliz! Baby Isaac agora vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Já estava nos nossos planos ter mais um baby, mas não imaginávamos que seria assim tão rápido”, contou.