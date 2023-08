BHP tem queda no lucro líquido de 58%, a US$ 12,92 bilhões, no ano fiscal até junho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 20:45 Compartilhe

O conglomerado de commodities BHP Group reportou uma queda de 58% no lucro líquido no ano fiscal de 2023 encerrado em junho, a US$ 12,9 bilhões. No ano fiscal anterior, a empresa teve lucro líquido de US$ 30,90 bilhões. A receita recuou 17%, a US$ 53,8 bilhões, ante US$ 65,1 bilhões no ano fiscal de 2022.

A empresa reportou dividendo final de US$ 0,80 por ação. O dividendo para o ano todo foi de US$ 1,70, segundo o balanço corporativo.

No documento, a BHP relacionou as perdas à queda nos preços das commodities e às pressões inflacionárias nos preços de mão de obra, diesel e eletricidade.

Após a divulgação dos resultados, o American Depositary Receipt (ADR) da BHP caía 0,87% nos after hours em Nova York, às 20h03.

