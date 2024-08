BHP tem lucro anual menor do que mesmo período do ano anterior, mas amplia receita

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 20:45 Para compartilhar:

A BHP teve lucro de US$ 7,9 bilhões no ano fiscal encerrado em junho, uma queda de 39% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que foi de US$ 12,9 bilhões. Segundo a companhia, a desaceleração foi conduzida por “encargos pontuais”.

No mesmo período, a mineradora aumentou sua receita em US$ 1,8 bilhão, para US$ 55,7 bilhões, uma alta de 3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a companhia, a alta na receita é consequência principalmente de preços mais altos do minério de ferro e do cobre no mundo, onde os volumes de vendas também aumentaram 3% e 5%, respectivamente.

O dividendo final da companhia foi de US$ 0,74 por ação, levando o pagamento anual da empresa para US$ 1,46 por ação.